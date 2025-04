L' Ue impone una nuova etichetta sugli smartphone | cos' è e a cosa serve

Ilgiornale.it - L'Ue impone una nuova etichetta sugli smartphone: cos'è e a cosa serve Leggi su Ilgiornale.it I dispositivi elettronici mobili dovranno essere dotati di specifiche etichette informative a partire dal prossimo 20 giugno

L’UE introduce nuove etichette per smartphone e tablet: durata batteria e riparabilità in evidenza - L’UE introduce nuove etichette obbligatorie per smartphone e tablet con dati su batteria, riparabilità e resistenza dal 2026. 🔗techprincess.it

Smartphone e tablet, dal 20 giugno arriva l'etichetta Ue. Batteria, danni, cadute: ecco cosa sapremo fin dall'acquisto - La nuova etichetta sull'efficienza energetica ricalca quella già in vigore per gli elettrodomestici. Previsti anche nuovi obblighi di «ecodesign» per i produttori A partire dal 20 giugno, gli smartpho ... 🔗informazione.it