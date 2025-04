Florida donna si finge agente e rapisce la moglie del suo ex fidanzato | arrestata Latrance Battle

fingendosi un’agente federale, tenta di rapire la nuova moglie del suo exUna vicenda inquietante arriva dalla Florida, dove Latrance Battle, 52 anni, è stata arrestata con accuse gravissime. La donna si sarebbe finta un’agente dell’Immigrazione e delle Dogane (ICE) per rapire la nuova moglie del suo ex compagno. Il fatto è avvenuto giovedì 10 aprile 2025, in un hotel della contea di Bay, dove lavorava la vittima.Secondo quanto riportato dalla polizia, Battle si è presentata indossando una maglietta con la scritta “ICE” e ha mostrato un falso biglietto da visita delle forze dell’ordine, convincendo la donna, ancora in fase di regolarizzazione del suo status di residenza negli Stati Uniti, a seguirla volontariamente.Il rapimento e la fugaUna volta in macchina, la vittima ha cercato di contattare il marito e il suo avvocato, ma Battle le avrebbe strappato il telefono di mano con la forza. Notizieaudaci.it - Florida, donna si finge agente e rapisce la moglie del suo ex fidanzato: arrestata Latrance Battle Leggi su Notizieaudaci.it ndosi un’federale, tenta di rapire la nuovadel suo exUna vicenda inquietante arriva dalla, dove, 52 anni, è statacon accuse gravissime. Lasi sarebbe finta un’dell’Immigrazione e delle Dogane (ICE) per rapire la nuovadel suo ex compagno. Il fatto è avvenuto giovedì 10 aprile 2025, in un hotel della contea di Bay, dove lavorava la vittima.Secondo quanto riportato dalla polizia,si è presentata indossando una maglietta con la scritta “ICE” e ha mostrato un falso biglietto da visita delle forze dell’ordine, convincendo la, ancora in fase di regolarizzazione del suo status di residenza negli Stati Uniti, a seguirla volontariamente.Il rapimento e la fugaUna volta in macchina, la vittima ha cercato di contattare il marito e il suo avvocato, male avrebbe strappato il telefono di mano con la forza.

