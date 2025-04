Sara Gama si ritira | Una vita piena grazie al calcio

Sara Gama dice addio al calcio: l'annuncio è arrivato attraverso i canali social della 36enne giocatrice di Trieste. "Oggi quel pallone lo calcio e lo lascio andare. Con orgoglio, con gratitudine, con il cuore pieno: è il mio addio al calcio giocato. L'amore per questo sport resta con me per sempre" dice in un lungo videomessaggio dove ripercorre le tappe della sua carriera cominciata a Trieste e passata anche da Brescia e Paris Saint Germain, oltre al lunghissimo trascorso con l'azzurro della Nazionale italiana. E, infine, dalla Juventus, il suo grande amore: "Tanti trofei e tante battaglie. Ma soprattutto, un club che ha fatto diventare realtà anche i sogni che non sapevamo di avere" l'emozionante dedica di Gama alla società bianconera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus Women (@juventuswomen) "grazie per quello che ci hai insegnato e per tutto quello che hai fatto indossando la nostra maglia, la tua maglia.

