Scontro tra auto e tram a Rozzano due ragazzi feriti | linea Atm bloccata e traffico rallentato

auto e un tram si sono scontrati a Quinto de' Stampi, una frazione di Rozzano. feriti i due ragazzi, un 22enne e una 20enne, a bordo della vettura. La linea 15 del tram è stata bloccata tra Gratosoglio e Rozzano. Leggi su Fanpage.it Nel pomeriggio di lunedì un'e unsi sono scontrati a Quinto de' Stampi, una frazione dii due, un 22enne e una 20enne, a bordo della vettura. La15 delè statatra Gratosoglio e

Rozzano, incidente tra auto e tram: paura per due ragazzi e traffico - Incidente all'incrocio tra un tram e un'auto, a Rozzano. E' avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 aprile, poco dopo le 16. A scontrarsi sono stati il tram della linea 15 che da Duomo arriva fino a Rozzano e un'utilitaria. A bordo della vettura che, per cause in corso di accertamento è finito... 🔗milanotoday.it

Rozzano, auto si scontra con il tram in via Curiel: traffico in tilt - Rozzano, 28 aprile 2025 - Spettacolare incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16 a Quinto Stampi frazione di Rozzano. Una Toyota, sulla quale viaggiavano un giovane di 22 anni e una ragazza di 20, si è scontrata con un tram all’incrocio tra via Curiel e via Isonzo, nei pressi dell’area commerciale Fiordaliso. Rozzano, auto contro il tram in via Curiel, arteria stradale che collega la città con Milano. 🔗ilgiorno.it

