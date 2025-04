Al Quadraro in 20 per una spedizione punitiva con asce e coltelli | assalto a una sala giochi

spedizione punitiva al Quadraro, dove una sala giochi è stata letteralmente assaltata da un gruppo di ragazzi: sette feriti. Indagini in corso per rintracciare i responsabili. Leggi su Fanpage.it al, dove unaè stata letteralmente assaltata da un gruppo di ragazzi: sette feriti. Indagini in corso per rintracciare i responsabili.

