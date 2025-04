La nuova frontiera della truffa online | ecco il finto Spid che ruba l’identità digitale

nuova truffa che riguarda lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitaleNegli ultimi tempi è tornata alla ribalta la truffa del doppio Spid, chiamata così proprio perché si basa sulla creazione di nuove identità digitali, al posto delle personali, ma queste gestite interamente dai truffatori, che quindi possono compiere azioni presso tutti i siti istituzionali a nome nostro in maniera fraudolenta. Nulla vieta infatti di creare più Spid intestati allo stesso titolare, che può affidarsi a molteplici gestori differenti per la creazione dell’identità digitale.La nuova frontiera della truffa online: ecco il finto Spid che ruba l’identità digitale – Cityrumors.itLo Spid è essenzialmente un’identità digitale composta da username e password che consente di accedere in maniera unificata ai servizi della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti e, nel panorama digitale italiano, dovrebbe rappresentare una rivoluzionaria chiave di accesso ai servizi online di tutte le pubbliche amministrazioni, proprio con l’obiettivo finale di semplificare l’interazione tra cittadini e PA. Cityrumors.it - La nuova frontiera della truffa online: ecco il finto Spid che ruba l’identità digitale Leggi su Cityrumors.it Nelle ultime settimane sempre più segnalazioni arrivano da tutta Italia su unache riguarda lo, il Sistema pubblico di identitàNegli ultimi tempi è tornata alla ribalta ladel doppio, chiamata così proprio perché si basa sulla creazione di nuove identità digitali, al posto delle personali, ma queste gestite interamente daitori, che quindi possono compiere azioni presso tutti i siti istituzionali a nome nostro in maniera fraudolenta. Nulla vieta infatti di creare piùintestati allo stesso titolare, che può affidarsi a molteplici gestori differenti per la creazione del.Lailche– Cityrumors.itLoè essenzialmente un’identitàcomposta da username e password che consente di accedere in maniera unificata ai serviziPubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti e, nel panoramaitaliano, dovrebbe rappresentare una rivoluzionaria chiave di accesso ai servizidi tutte le pubbliche amministrazioni, proprio con l’obiettivo finale di semplificare l’interazione tra cittadini e PA.

Cosa riportano altre fonti

"Abbiamo rapito tuo figlio, dacci 4 mila euro": nuova frontiera della truffa - BRINDISI - Il telefono squilla, dall'altra parte sconosciuti affermano di aver rapito il figlio o la figlia del malcapitato. Quest'ultimo termine non è adeguato in caso di rapimenti: chi vive un dramma simile non è un "malcapitato". Però un rapimento vero e proprio non c'è. E per fortuna. Si... 🔗brindisireport.it

"Sto facendo un concorso sul web, mi voti?": ecco la nuova frontiera delle frodi online - Inviano un link chiedendo un semplice, forse anche banale, voto in concorsi sui social. Riescono però ad appropriarsi di dati sensibili e con quelle generalità effettuano pagamenti fraudolenti. C'è una nuova "frontiera" di frodi sul web, una pratica che sta purtroppo sempre più prendendo piede... 🔗agrigentonotizie.it

E-commerce e pratiche ecologiche: la nuova frontiera degli acquisti online - Life&People.it | Negli ultimi anni, l’e-commerce ha subìto un cambiamento radicale, e non si tratta solo di un’evoluzione tecnologica, ma di una vera e propria rivoluzione nei comportamenti e nelle aspettative dei consumatori. È come se ci fossimo svegliati, più consapevoli, più attenti all’impatto delle nostre scelte quotidiane. E non parliamo solo di una moda, ma di un cambiamento profondo nei valori. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

È nel trading la nuova frontiera della truffa online; Cybercrime, la nuova frontiera della sicurezza: oltre 200 ispettori cibernetici in arrivo nella Polizia Postale; Sto facendo un concorso sul web, mi voti?: ecco la nuova frontiera delle frodi online; Truffa del disservizio: la nuova frontiera della frode telefonica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

È nel trading la nuova frontiera della truffa online - La nuova frontiera della truffa online è il trading. A raccontarlo è stata la dirigente della Polizia Postale di Brescia Samantha Festa durante la conferenza ... 🔗elivebrescia.tv

Google blocca oltre 5 miliardi di annunci nel 2024: allarme truffe online alimentate dall’intelligenza artificiale - Nel 2024 Google ha registrato un incremento senza precedenti delle attività fraudolente online, riuscendo a bloccare oltre 5,1 miliardi di annunci pubblicitari ingannevoli. Un dato allarmante che mett ... 🔗chiccheinformatiche.com

Poliziotti su Twitch: la nuova frontiera della sicurezza online per i giovani - Ecco come le forze dell'ordine europee stanno utilizzando Twitch e altri canali digitali per proteggere i giovani dai rischi online, attraverso un approccio innovativo e preventivo. 🔗tecnologia.libero.it