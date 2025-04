Monreale la frase della madre del killer | Anche mio figlio gran lavoratore

della richiesta e dell’udienza di convalida del fermo del cliente, l’avvocato Giovanni Castronovo, legale di Salvatore Calvaruso, il diciannovenne indagato con l’accusa di essere uno degli autori della strage di Monreale (Palermo). Lo ha reso noto lo stesso professionista, "dopo una lunga riflessione, tenuto conto del grande impegno che la vicenda richiede". Castronovo spiega di essere "mosso da grande senso di responsabilità e di rispetto nei confronti di chi, in un momento assai particolare e delicato della sua esistenza, aveva deciso di affidarmi la sua difesa. Però mi trovo costretto a rinunciare, poiché risulta assolutamente inconciliabile temporalmente con quella già assunta nell’ambito di tanti altri procedimenti di pari complessità". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42415114Calvaruso dovrà nominare un nuovo difensore di fiducia. Liberoquotidiano.it - Monreale, la frase della madre del killer: "Anche mio figlio gran lavoratore" Leggi su Liberoquotidiano.it Ha rinunciato al mandato, alla vigiliarichiesta e dell’udienza di convalida del fermo del cliente, l’avvocato Giovanni Castronovo, legale di Salvatore Calvaruso, il diciannovenne indagato con l’accusa di essere uno degli autoristrage di(Palermo). Lo ha reso noto lo stesso professionista, "dopo una lunga riflessione, tenuto conto delde impegno che la vicenda richiede". Castronovo spiega di essere "mosso dade senso di responsabilità e di rispetto nei confronti di chi, in un momento assai particolare e delicatosua esistenza, aveva deciso di affidarmi la sua difesa. Però mi trovo costretto a rinunciare, poiché risulta assolutamente inconciliabile temporalmente con quella già assunta nell’ambito di tanti altri procedimenti di pari complessità". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42415114Calvaruso dovrà nominare un nuovo difensore di fiducia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ammazzata in strada a coltellate. La madre del killer: "L’ho coperto" - Le parole della madre di Stefano Argentino, reo confesso per l’atroce morte di Sara Campanella, oscillano tra amore materno, intriso di sensi di colpa, e l’ombra della complicità. "Mi ha chiamato dicendo di essere disperato, di avere fallito". Così Daniela Santoro, madre del 27enne accusato di aver ucciso la 22enne di Misilmeri alla fermata del bus, cerca di spiegare ai carabinieri il “suo“ dramma che si intreccia al femminicidio. 🔗quotidiano.net

Sara Campanella uccisa, la madre del killer rompe il silenzio: le sue parole - Sara Campanella uccisa. Nel cuore di Messina, un tragico evento ha scosso profondamente la comunità: l’omicidio di Sara Campanella. La madre del giovane accusato del crimine, Stefano Argentino, ha deciso di rompere il silenzio. (Continua…) Leggi anche: Meloni, primi attacchi feroci dalla Russia: cosa ricorda il suo governo Leggi anche: Ictus, quali sono i sintomi del male che ha colpito Platinette? Sara Campanella uccisa a Messina La giovane Sara Campanella è stata uccisa a Messina nei pressi dell’università. 🔗tvzap.it

Sara Campanella, la madre del killer: «L'ho aiutato, voleva morire. Al telefono del delitto non mi ha detto nulla» - «Lunedì pomeriggio mi ha chiamato mio figlio, disperato, dicendo che voleva salutarmi perchè si stava per uccidere. Io sono rimasta sconvolta e gli ho chiesto il perchè,... 🔗ilmessaggero.it

Su questo argomento da altre fonti

Monreale, la frase della madre del killer: Anche mio figlio gran lavoratore | .it; Strage Monreale, la mamma di Salvatore Calvaruso: «Mi dispiace per i ragazzi uccisi e per mio figlio, anche lu; Monreale, la strage: il video che rivela cosa è successo | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Strage Monreale, la mamma di Salvatore Calvaruso: «Mi dispiace per i ragazzi uccisi e per mio figlio, anche lui è un gran lavoratore» - «Mi dispiace per mio figlio, per le persone uccise, per tutto quello che è successo. Al momento non sappiamo nulla. Siamo distrutti». La madre di Salvatore Calvaruso, il ... 🔗msn.com

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Il killer 19enne incastrato da un amico - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne sospettato di essere l'autore della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli ... 🔗msn.com