I tennisti in difficoltà a Madrid per il blackout | “Niente docce salviette Telefonini come torce”

blackout totale che ha messo in ginocchio Spagna e Portogallo ha avuto impatto anche su tennisti e tenniste presenti a Madrid per giocare il torneo. Fernando Romboli resta bloccato in ascensore, Storm Hunter sul treno. Leggi su Fanpage.it Iltotale che ha messo in ginocchio Spagna e Portogallo ha avuto impatto anche sue tenniste presenti aper giocare il torneo. Fernando Romboli resta bloccato in ascensore, Storm Hunter sul treno.

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Blackout in Spagna, anche 13 di Misinto bloccati a Madrid - Ci sono anche 13 persone di Misinto bloccate in Spagna in queste ore a causa del gigantesco blackout che ha coinvolto gran parte del Paese e anche il vicino Portogallo oltre ad alcune regioni della Francia. I 13 misintesi sono nella capitale, Madrid, dove tre di loro ha partecipato domenica alla Maratona di Madrid. La [...] 🔗ilnotiziario.net

Blackout: tennis,Madrid ferma programma - 18.00 Il blackout che ha colpito la penisola iberica ha provocato, fra i tanti disagi, l'annullamento del programma del lunedì del Masters 1000 di Madrid. La decisione è arrivata nel pomeriggio. Le partite verranno riprogrammate domani, se le condizioni lo permetteranno. Prima dello stop all'elettricità si sono disputate, in mattinata, alcune partite. Inclusa quella vinta da Matteo Arnaldi contro il bosniaco Dzunhur 6-3 6-4. 🔗servizitelevideo.rai.it

