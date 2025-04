Germania sospende patto Ue per difesa

Germania ha chiesto alla Commissione EUropea l'attivazione della 'clausola nazionale di sospensione' del patto di Stabilità al fine di potere effettuare maggiori spese per la difesa e gli armamenti. Lo ha reso noto il portavoce della Commissione Balasz Ujvari. Per il momento la Germania è l' unico paese ad avere presentato questa richiesta, anche se diversi paesi stanno lavorando a ipotesi simili in contatto con Bruxelles. Il termine per avanzare la richiesta è il 30 aprile.La clausola potrà attivare spese per 650mld di euro Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.32 Laha chiesto alla Commissione EUropea l'attivazione della 'clausola nazionale di sospensione' deldi Stabilità al fine di potere effettuare maggiori spese per lae gli armamenti. Lo ha reso noto il portavoce della Commissione Balasz Ujvari. Per il momento laè l' unico paese ad avere presentato questa richiesta, anche se diversi paesi stanno lavorando a ipotesi simili in contatto con Bruxelles. Il termine per avanzare la richiesta è il 30 aprile.La clausola potrà attivare spese per 650mld di euro

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Germania spinge per il riarmo: chiesto all’Ue di svincolare le spese per la Difesa dal Patto di stabilità - La Germania ha chiesto alla Commissione Ue l’esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità con l’attivazione della clausola di salvaguardia per avere deroghe relative agli investimenti nella difesa. “Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028”, è “un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale”, ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ue, Germania scettica su sospensione Patto stabilità su spese difesa - Roma, 17 feb. (askanews) – La Germania si mostra aperta a deroghe alle regole Ue sui limiti di spesa, relativamente alla difesa, ma esprime “scetticismo” sull’ipotesi di far ricorso alla clausola generale di sospensione del Patto di stabilità e di crescita, che non sarebbe adatta ad essere utilizzata in questo ambito. Lo ha spiegato il ministro delle finanze, Joerg Kukies, arrivando all’eurogruppo. 🔗ildenaro.it

La Germania corre verso il riarmo e la guerra alla Russia, chiesta all’Ue esenzione dei limiti di spesa del Patto di Stabilità - Berlino guida l'Europa nel rafforzamento della difesa, ma l'Italia e la Francia restano perplesse sui rischi fiscali legati alla clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità La Germania è il primo Paese in Europa a fare ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale del Patto di Stabilità 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Difesa, la Germania sospende il patto di stabilità interno per finanziarla; Difesa, Germania chiede clausola nazionale sospensione Patto Ue conti; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; La ricetta di Giorgetti: “Sospendere il Patto Ue per aiutare le imprese”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Difesa Ue, la Germania chiede di sospendere il Patto di Stabilità: cosa cambia con la mossa di Berlino - La Germania fa da apripista in Europa sulla difesa. Berlino ha chiesto alla Commissione Europea di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del Patto di Stabilità, deroga che permetterà di alzar ... 🔗informazione.it

Difesa, la Germania sospende il patto di stabilità interno per finanziarla - La Commissione europea conferma di aver ricevuto la notifica della Germania. Sulla difesa si attendono richieste analoghe nelle prossime ore ... 🔗eunews.it

Difesa Ue, Berlino apripista su patto di stabilità divide la maggioranza - Roma, 28 apr. (askanews) – Sul riarmo la Germania accelera e finisce per dividere la maggioranza che sostiene il governo italiano. La decisione di Berlino di inviare alla Commissione europea la richie ... 🔗askanews.it