Magnanelli si complimenta con la Juve Primavera | Abbiamo giocato una partita di livello importante i ragazzi l’hanno interpretata in modo straordinario

L'allenatore della Juve Primavera Francesco Magnanelli ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo il pareggio contro l'Inter.PAROLE – «Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè hanno giocato una partita di livello importante, contro una delle squadre candidate alla vittoria finale. L'Inter è nettamente tra le formazioni più forti di questo campionato, di conseguenza questo risultato è davvero prezioso per noi. È stata una gara difficile, ma i ragazzi l'hanno interpretata in modo straordinario per spirito, atteggiamento, volontà e coraggio. Non hanno avuto paura, nonostante un inizio in salita per via del gol subito al terzo minuto, e hanno avuto la forza e la bravura di continuare a giocare trovando un pareggio meritato sul finale del primo tempo.

