Fiorenzuola trovato senza vita in casa | i vicini non lo vedevano da 15 giorni

vicini non lo vedevano da 15 giorni e alla fine hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco lo hanno trovato senza vita in avanzato stato di decomposizione. È accaduto nella serata del 28 aprile a Fiorenzuola. Si tratta di un 72enne deceduto per cause naturali. Per accedere all'appartamento al. Ilpiacenza.it - Fiorenzuola, trovato senza vita in casa: i vicini non lo vedevano da 15 giorni Leggi su Ilpiacenza.it non loda 15e alla fine hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco lo hannoin avanzato stato di decomposizione. È accaduto nella serata del 28 aprile a. Si tratta di un 72enne deceduto per cause naturali. Per accedere all'appartamento al.

