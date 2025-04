Maxi blackout lascia al buio la Spagna Sanchez | Evitiamo speculazioni ore critiche

Il primo ministro ha poi proceduto a rassicurare la popolazione sulla sicurezza del Paese, invitando ogni spagnolo a fare la sua parte evitando di mettere in rete speculazioni che non farebbero altro che aumentare la confusione. I tecnici intanto proseguono con le operazioni di ripristino in tutto il Paese

