Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 28 aprile

Superenalotto di oggi 28 aprile 2025. Centrati invece cinque '5' che vincono 23.075,28 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 25,6 milioni di euro. Si torna a giocare domani, martedì 29 aprile, per il secondo concorso settimanale. La schedina minima nel concorso del Superenalotto . (Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi 28 aprile 2025. Centrati invece cinque '5' che vincono 23.075,28 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 25,6 milioni di euro. Si torna a giocare domani, martedì 29, per il secondo concorso settimanale. La schedina minima nel concorso del Superenalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri).

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi 28 aprile 2025. Centrati invece cinque '5' che vincono 23.075,28 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 25,6 milioni di euro.

