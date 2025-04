Modica ansia per Lorenzo | ricerche in corso per il quindicenne scomparso

Modica, nel Ragusano, per la scomparsa di Lorenzo Maltese, un ragazzo di 15 anni allontanatosi dalla propria abitazione domenica 27 aprile 2025, intorno alle 16:15. I Carabinieri hanno diffuso l’allarme insieme a una fotografia e una dettagliata descrizione del giovane.Lorenzo Maltese si è allontanato da casa domenica 27 aprileLorenzo è alto circa 1,61 metri, ha occhi scuri, capelli neri corti e pesa circa 60 chilogrammi. Al momento della scomparsa indossava una felpa scura, un giubbotto smanicato blu e jeans neri strappati. È stato segnalato che presenta anche una cisti sopra l’occhio sinistro.I Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa, coordinati dalla Procura, hanno attivato una vasta rete di ricerche, rivolgendo un appello alla cittadinanza di Modica per fornire ogni possibile segnalazione utile. Notizieaudaci.it - Modica, ansia per Lorenzo: ricerche in corso per il quindicenne scomparso Leggi su Notizieaudaci.it Ore di apprensione a, nel Ragusano, per la scomparsa diMaltese, un ragazzo di 15 anni allontanatosi dalla propria abitazione domenica 27 aprile 2025, intorno alle 16:15. I Carabinieri hanno diffuso l’allarme insieme a una fotografia e una dettagliata descrizione del giovane.Maltese si è allontanato da casa domenica 27 aprileè alto circa 1,61 metri, ha occhi scuri, capelli neri corti e pesa circa 60 chilogrammi. Al momento della scomparsa indossava una felpa scura, un giubbotto smanicato blu e jeans neri strappati. È stato segnalato che presenta anche una cisti sopra l’occhio sinistro.I Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa, coordinati dalla Procura, hanno attivato una vasta rete di, rivolgendo un appello alla cittadinanza diper fornire ogni possibile segnalazione utile.

