Ramelli 50 anni dopo Meloni | Tutti devono fare i conti con la morte di Sergio Oggi è un pezzo di storia d’Italia video

anni dalla morte di Sergio Ramelli. Tanti gli appuntamenti nella “sua Milano” (l’omaggio ai giardini a lui intitolati, cortei e convegni) per ricordare il militante del Fronte della Gioventù, appena 19enne, ucciso a colpi di chiave inglese da un comando di Avanguardia operaia nel 1975. “Colpevole” di aver scritto un tema contro le Brigate Rosse, Sergio morirà dopo 47 giorni di coma.Ramelli, il videomessaggio di Meloni alla mostra “le idee hanno bisogno di coraggio”Oggi ad aprire le celebrazioni, alla vigilia del cinquantesimo anniversario dall’uccisione, l’inaugurazione della mostra «Le idee hanno bisogno di coraggio», nell’auditorium Testori a Palazzo Lombardia. A dare il sigillo il videomessaggio della premier Giorgia Meloni nella sezione “Sergio, figlio d’Italia”. Secoloditalia.it - Ramelli 50 anni dopo, Meloni: “Tutti devono fare i conti con la morte di Sergio. Oggi è un pezzo di storia d’Italia” (video) Leggi su Secoloditalia.it Domani saranno cinquant’dalladi. Tanti gli appuntamenti nella “sua Milano” (l’omaggio ai giardini a lui intitolati, cortei e convegni) per ricordare il militante del Fronte della Gioventù, appena 19enne, ucciso a colpi di chiave inglese da un comando di Avanguardia operaia nel 1975. “Colpevole” di aver scritto un tema contro le Brigate Rosse,morirà47 giorni di coma., ilmessaggio dialla mostra “le idee hanno bisogno di coraggio”ad aprire le celebrazioni, alla vigilia del cinquantesimoversario dall’uccisione, l’inaugurazione della mostra «Le idee hanno bisogno di coraggio», nell’auditorium Testori a Palazzo Lombardia. A dare il sigillo ilmessaggio della premier Giorgianella sezione “, figlio”.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ramelli, 50 anni dopo. La Russa: “Milano era come Belfast, ventimila rossi contro mille ragazzi di destra” - Sembra ieri, a Ignazio La Russa, ma sono trascorsi 5o anni. La sera del 13 marzo di cinquant’anni fa un gruppetto di militanti di sinistra, appartenenti ad “Avanguardia Operaia”, aspettò sotto casa un ragazzino di 19 anni, liceale, militante del Fronte della Gioventù, e lo massacrò colpendolo alla testa con una chiave inglese lunga circa mezzo metro. La vittima era Sergio Ramelli: morì quaranta giorni dopo, poi, dopo dieci anni, furono scoperti i colpevoli e processati. 🔗secoloditalia.it

Sergio Ramelli 50 anni dopo, il videomessaggio di Giorgia Meloni e il raduno con saluto fascista. Spunta anche una “runa nazista” - MILANO – La morte di Sergio Ramelli, cinquant’anni dopo. E le iniziative, istituzionali e non, per ricordare il 18enne militante del Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Msi) che il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa, in via Paladini, a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia e morì dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975. Uno degli assassini politici più tragici e terribili degli Anni di Piombo. 🔗ilgiorno.it

Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero” - Milano – “L’epoca in cui Sergio Ramelli è stato vilmente e barbaramente assassinato, nella velocità convulsa dei tempi che stiamo vivendo, rischia di venire dimenticata, come un po’ tutto il canone storico, la cui memoria persino il sistema educativo non riesce a garantire in modo completo”. Parole del sindaco Giuseppe Sala, contenute nel libro “Il ragazzo che non doveva morire. L’omicidio Ramelli e cinquant’anni di ferite“ (Castelvecchi) scritto da Federica Venni, giornalista di Repubblica. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ramelli 50 anni dopo, Meloni: Tutti devono fare i conti con la morte di Sergio. Oggi è un pezzo di storia d'Italia (video); Ramelli, il ricordo di Giorgia Meloni 50 anni dopo: «Tutti devono fare i conti con la sua vicenda»; Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero”; Sergio Ramelli 50 anni dopo: ovvero come stravolgere la storia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero” - Il presidente del Senato, nel saggio di Federica Venni “Il ragazzo che non doveva morire”, parla della fiaccolata neofascista e lancia una proposta. Il primo cittadino, intanto, scrive “Sergio barbara ... 🔗msn.com

Ramelli, il ricordo di Giorgia Meloni 50 anni dopo: «Tutti devono fare i conti con la sua vicenda» - La premier in un videomessaggio inviato per l'evento organizzato a Palazzo Lombardia in memoria del giovane militante del Fronte della Gioventù, aggredito e ucciso da un gruppo di Avanguardia operaia ... 🔗msn.com

Milano, 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli. Santanchè: “Sbagliato commemorarlo con saluti romani” - Il 29 aprile del 2025 ricorrono i 50 anni dalla morte a Milano di Sergio Ramelli, lo studente 18enne militante del Fronte della Gioventù che morì nel 1975 dopo l’aggressione da parte di un gruppo di m ... 🔗msn.com