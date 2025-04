La bellezza di un legame familiare in un matrimonio da sogno

Samanta Togni riflette sul futuro del suo matrimonio con Mario: il legame è in discussione - Samanta Togni, ballerina e conduttrice di 43 anni, ha recentemente deciso di intraprendere un’avventura in Pechino Express insieme alla sorella Debora, con l’intento di ritrovare una nuova **vitalità**. La partecipazione al programma rappresenta per lei un’opportunità per **riscoprire** se stessa e affrontare la vita con una nuova **prospettiva**. In un’intervista rilasciata a Gente, ha condiviso il suo desiderio di sentirsi nuovamente **viva** e **valorizzata**. 🔗velvetgossip.it

Demi Moore e Scout Willis: un legame di bellezza e talento - Scopriamo il legame speciale tra Demi Moore e la figlia Scout, tra moda e musica. Leggi tutto La bellezza di famiglia: Demi Moore e Scout Willis brillano insieme su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

“Volevo essere un duro come lui, mi ha insegnato a non mollare. Al mio matrimonio ha pianto: una cosa rarissima”: Ignazio Moser racconta il suo legame con il padre Francesco - Ignazio Moser, figlio del leggendario ciclista Francesco Moser, racconta il suo complesso rapporto con il padre e la sua vita, lontano dalle due ruote. In un’intervista al Corriere della Sera ha svelato i momenti che lo hanno segnato, dalle difficoltà sportive al cambiamento di carriera, fino alla riflessione sul suo futuro da padre. “Oggi è più facile che qualcuno sappia chi è Ignazio Moser e questo a papà dà molto fastidio”, ha confessato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Matrimoni nel mondo: usanze e superstizioni che vi lasceranno a bocca aperta - Il matrimonio è una celebrazione universale che unisce due persone in un legame riconosciuto, e si può manifestare in infinite varianti culturali. 🔗urbanpost.it

Il valore del legame di coppia: come cambia l’amore per le nuove generazioni - Napoli, 28 Marzo – In un’epoca di trasformazioni sociali e culturali, il concetto di legame di ... di amore e famiglia. Questo fenomeno rappresenta una chiara evoluzione rispetto alle generazioni ... 🔗sciscianonotizie.it

