Nervosismo Lazio Guendouzi furioso con Sacchi e l’Olimpico fischia | cosa è successo

Lazio va al riposo col punteggio sfavorevole. All’Olimpico il Parma guida all’intervallo grazie al gol di Ondreija al terzo minuto, sfruttando una dormita colossale e inspiegabile della difesa (ma non solo) biancoceleste. La squadra di Baroni prova a reagire, ma è diventa più una partita di nervi e senza comunque creare grossi pericoli. Suzuki non viene praticamente mai impegnato, il Parma si chiude bene senza rischiare granché. E alla Lazio manca lucidità e soprattutto qualità.Gila (LaPresse) – calciomercato.itUna partita perfetta per i ducali, che cercano ovviamente di addormentare il gioco, prendersi tutto il tempo del mondo tra una ripresa del gioco e l’altra. Calciomercato.it - Nervosismo Lazio, Guendouzi furioso con Sacchi e l’Olimpico fischia: cosa è successo Leggi su Calciomercato.it I biancocelesti bersagliati dal loro pubblico per un brutto primo tempo col Parma, poi i giocatori cercano spiegazioni dall’arbitro anche lui contestatissimoLava al riposo col punteggio sfavorevole. Alil Parma guida all’intervallo grazie al gol di Ondreija al terzo minuto, sfruttando una dormita colossale e inspiegabile della difesa (ma non solo) biancoceleste. La squadra di Baroni prova a reagire, ma è diventa più una partita di nervi e senza comunque creare grossi pericoli. Suzuki non viene praticamente mai impegnato, il Parma si chiude bene senza rischiare granché. E allamanca lucidità e soprattutto qualità.Gila (LaPresse) – calciomercato.itUna partita perfetta per i ducali, che cercano ovviamente di addormentare il gioco, prendersi tutto il tempo del mondo tra una ripresa del gioco e l’altra.

