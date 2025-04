Juventus Giuntoli come Moggi | l'allenatore non si sceglie a luglio

Leggi su Calciomercato.com All`interno di una settimana contrassegnata dallo slittamento di tante partite in segno di lutto per la morte di Papa Francesco, sono passate.

Juventus, Moggi: "Motta avrebbe portato il club nel baratro. Giuntoli? Non è lui il responsabile" - Luciano Moggi ha detto la sua sul momento del suo ex club, la Juventus. Queste le parole dell`ex dirigente a Juventibus. MOTTA – `Tudor? Ha...

Osimhen Juventus, due aspetti possono facilitare il suo approdo a Torino! Dal Decreto Crescita a Giuntoli: importanti novità - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, due aspetti possono facilitare il suo approdo a Torino: gli aggiornamenti sull'attaccante Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Juventus c'è sicuramente Osimhen, in prestito al Galatasaray. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell'attaccante riportati da Giovanni Albanese. OSIMHEN JUVENTUS – «Osimhen o David? Bisogna capire quello che sarà il futuro di Vlahovic.

Juventus, Giuntoli a Sky: «Siamo molto dispiaciuti come i nostri tifosi. Sugli acquisti vi dico questo» - Il ds bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus – Hellas Verona. Le parole Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus – Hellas Verona. A seguire le sue parole. MOMENTO – «Intanto siamo molto dispiaciuti come i nostri tifosi, […]

Juventus "penalizzata per dieci anni": gestione Giuntoli fallimentare | Il club ne paga le conseguenze - Piovono critiche sulla Juventus per la sua stagione tutt'altro che positiva e in particolare dopo l'ultima sconfitta.

Gentile sulla Juventus: «Deludente, soffro e spengo la tv. Giuntoli ha fatto errori. Conte bis? Conosce il dna del club» - L'ex bianconero campione del mondo a Spagna'82 senza filtri alla Gazzetta dello Sport: «Boniperti e l'Avvocato Agnelli non sbagliavano nulla. Si sarebbero inventati qualcosa per far segnare Vlahovic e ...