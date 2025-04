Sanità quanto aumentano gli stipendi con il nuovo contratto e a che punto sono i negoziati

sono previsti nel nuovo contratto collettivo per la categoria degli infermieri. Le trattative riprendono dopo che Cgil, Uil e Nursing Up si erano opposti chiedendo più soldi per i lavoratori. L'obiettivo dello Stato sarebbe di arrivare alla firma a maggio. Leggi su Fanpage.it Aumenti da 172 euro lordi al mese, in media,previsti nelcollettivo per la categoria degli infermieri. Le trattative riprendono dopo che Cgil, Uil e Nursing Up si erano opposti chiedendo più soldi per i lavoratori. L'obiettivo dello Stato sarebbe di arrivare alla firma a maggio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Forze armate, aumentano gli stipendi con il nuovo contratto: le novità tra indennità e arretrati - Con la pubblicazione del DPR 52/2025 in Gazzetta ufficiale, il nuovo contratto per le Forze Armate entra in vigore: aumenti medi del 6,5% sugli stipendi, nuove indennità per settori specialistici e riconoscimento di turni notturni e straordinari. Le nuove direttive entrano in vigore dal 3 maggio, e toccheranno ben 300mila militari.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Stipendi statali, da marzo aumenti e arretrati: dallo smart working alla settimana corta, tutte le novità del nuovo Ccnl delle Funzioni centrali - Statali. A partire da marzo, NoiPA applicherà sui cedolini gli adeguamenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni... 🔗ilmessaggero.it

Stipendi statali, a marzo aumenti e arretrati: dallo smart working alla settimana corta, tutte le novità del nuovo Ccnl delle Funzioni centrali - Statali. A partire da marzo, NoiPA applicherà sui cedolini gli adeguamenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni... 🔗ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Sanità, quanto aumentano gli stipendi con il nuovo contratto e a che punto sono i negoziati; Nuovo contratto della sanità: aumentano gli stipendi di 172 euro per infermieri e tecnici. Firma per il rinnov; Stipendi sanità, aumenti di 172 euro per infermieri e tecnici. Firma rinnovo contratto di 580mila dipendenti p; Nuovo contratto della sanità: aumentano gli stipendi di 172 euro per infermieri e tecnici. Firma per il rinnov. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media