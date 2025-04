Bambini che diventano registi e attori | presentato al cinema il cortometraggio Black out di Natale

Il cinema di Licata ha accolto la prima di "Black out di Natale", il cortometraggio prodotto dall'istituto bilingue Don Morinello di Licata, nell'ambito del Piano nazionale "cinema e immagini per la scuola" promosso dal Mic e dal Mim, interamente realizzato dai Bambini con il supporto di.

