Corpi moderni un mito del Rinascimento veneziano

Corpi moderni . Corpi moderni, un mito del Rinascimento veneziano il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Corpi moderni, un mito del Rinascimento veneziano Leggi su Cms.ilmanifesto.it Un vetro smerigliato nasconde una presenza: al di là del diaframma rettangolare si intuisce, sfocato, un nudo disteso. Girato l’angolo, i ruoli si chiariscono, e i visitatori di, undelil manifesto.

Approfondimenti da altre fonti

Corpi moderni, un mito del Rinascimento veneziano - Un vetro smerigliato nasconde una presenza: al di là del diaframma rettangolare si intuisce, sfocato, un nudo disteso. Girato l’angolo, i ruoli si chiariscono, e i visitatori di Corpi moderni […] The post Corpi moderni, un mito del Rinascimento veneziano first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Alle Gallerie dell'Accademia la mostra "Corpi moderni": esposto anche l'Uomo vitruviano | VIDEO - Le Gallerie dell’Accademia di Venezia ospitano la grande mostra Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione, visitabile dal 4 aprile al 27 luglio 2025. Curata da Guido Beltramini, Francesca Borgo e Giulio Manieri Elia, la... 🔗veneziatoday.it

Da Mondadori appuntamento con "Donne del Rinascimento: tra mito e poesia" - Giovedì 13 marzo alle 17:30, la Mondadori Bookstore di Avellino ospiterà un evento speciale organizzato dalla Rivista Riscontri, dedicato al ruolo delle donne nel Rinascimento. Con interventi di esperti come Ettore Barra, Lorenzo Terzi, Maria Rosaria Pelizzari e Milena Montanile, l’incontro... 🔗avellinotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Corpi moderni, un mito del Rinascimento veneziano; Corpi moderni, svelati e costruiti in una mostra a Venezia; Il Rinascimento e l’invenzione del corpo, un’avventura da rivivere a Venezia; Col tempo: riflessioni sull’opera di Giorgione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Corpi moderni, un mito del Rinascimento veneziano - (Alias Domenica) Un vetro smerigliato nasconde una presenza: al di là del diaframma rettangolare si intuisce, sfocato, un nudo disteso. Girato l’angolo, i ruoli si chiariscono, e i visitatori di Corpi ... 🔗ilmanifesto.it

Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione - Dal 4 aprile al 27 luglio 2025 è visitabile alle Gallerie dell’Accademia di Venezia la grande mostra Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, ... 🔗comune.venezia.it

Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione - «Corpi moderni – come raccontano i tre curatori – è una mostra che parla di noi, attraverso la lente d’ingrandimento del Rinascimento ... a questioni che dominano le scienze, le arti e i miti di oggi ... 🔗arte.it