Lettera43.it - Meloni ricorda Sergio Ramelli: «La sua morte un pezzo di storia con cui tutti devono fare i conti»

In occasione del cinquantesimo anniversario delladi, militante del Fronte della Gioventù, la premier Giorgiaha espresso il suo ricordo in un videomessaggio trasmesso durante un evento a Palazzo Lombardia. «Cinquant’anni fa si spegneva la sua giovanissima vita: unatanto brutale quanto assurda e forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia», ha detto. «Un mese e mezzo fa il mio governo ha voluto dedicare un francobollo alla memoria di, per noi un gesto molto più che simbolico: significa affermare che la sua vicenda e la suasono undid’Italia con cuia destra e sinistra»,nua le premier nel videomessaggio. «Ancora oggi c’è una minoranza rumorosa che pensa che odio e sopraffazione siano strumenti legittimi per affermare le proprie idee.