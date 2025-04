Scuola Valditara | stop ai compiti assegnati all’ultimo e ritorno al diario personale

Valditara , ha firmato una nuova circolare che introduce importanti novità nella gestione dei compiti a casa per gli studenti. A partire dal prossimo anno scolastico, i compiti dovranno essere annotati non solo sul registro elettronico, ma anche sul diario personale degli alunni, con l’obiettivo di promuovere la . Scuola, Valditara: stop ai compiti assegnati all’ultimo e ritorno al diario personale Scuolalink. Scuolalink.it - Scuola, Valditara: stop ai compiti assegnati all’ultimo e ritorno al diario personale Leggi su Scuolalink.it Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha firmato una nuova circolare che introduce importanti novità nella gestione deia casa per gli studenti. A partire dal prossimo anno scolastico, idovranno essere annotati non solo sul registro elettronico, ma anche suldegli alunni, con l’obiettivo di promuovere la .aiallink.

Ne parlano su altre fonti

Scuola, stop ai 4 anni in 1. Valditara: “Con norme contro i diplomifici non sarà più possibile” - (Adnkronos) – Stop ai diplomifici. Dal prossimo anno scolastico non sarà più possibile fare 4 anni in uno. La stretta annunciata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, arriva con il decreto per l'attuazione delle misure del Pnrr in materia di istruzione per l'avvio dell'anno scolastico 2025/26. "Abbiamo approvato il decreto", ha annunciato Valditara al termine del Cdm. […] L'articolo Scuola, stop ai 4 anni in 1. 🔗.com

Scuola, circolare di Valditara su compiti a casa e verifiche in classe: cosa prevede - Stop alle troppe verifiche nello stesso giorno e a compiti inseriti all'ultimo dai docenti nel registro elettronico: è quanto prevede una circolare a firma del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara inviata ai dirigenti scolastici. L’avviso, che ha come oggetto "Assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa", mira a diminuire il carico di lavoro e il conseguente senso di stress a cui sono sottoposti gli studenti, sottolineando che questa sorta di “coordinamento” tra insegnanti è volto ad evitare il rischio di “concentrare le attività di verifica in classe e ... 🔗tg24.sky.it

Scuola, la circolare di Valditara: "Niente compiti assegnati la sera prima o troppe verifiche" - Per il ministero dell'Istruzione, le nuove disposizioni evitano che i carichi di lavoro per gli studenti siano troppo condensati e gravosi 🔗tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

Scuola, circolare di Valditara su compiti a casa e verifiche in classe: cosa prevede; Valditara alle scuole: pianificare con cura le verifiche, no ai compiti la sera per l’indomani; Troppi compiti e verifiche, il Ministero raccomanda: stop ai carichi concentrati e ai compiti assegnati la sera per il giorno dopo. CIRCOLARE; Troppi compiti e verifiche: cosa cambia con la circolare di Valditara. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scuola, la circolare: “Stop alle troppe verifiche nello stesso giorno e ai compiti assegnati all’ultimo minuto” - Il ministro Valditara: “È importante che la programmazione delle verifiche da svolgere in classe, così come l'assegnazione di compiti a casa, siano ... 🔗ilsecoloxix.it

Scuola, la circolare di Valditara: "Niente compiti assegnati la sera prima o troppe verifiche" - Stop alle troppe verifiche nello stesso giorno e a compiti inseriti dai docenti nel registro elettronico all'ultimo, magari la sera prima della consegna: è quanto prevede una circolare del ministro de ... 🔗msn.com

Scuola, la circolare urgente di Valditara: troppi compiti a casa e verifiche in classe - Novità sul tema scuola, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, ha diffuso una circolare urgente che riguarda compiti a casa e verifiche in classe. Ecco cosa cambia e soprattutto cosa c’è scritt ... 🔗notizie.it