Ancelotti Brasile accordo con l’ex Juve per la panchina della Selecao | sarà presente al Mondiale per Club con il Real Madrid? Tutti i dettagli

Ancelotti Brasile, accordo con l’ex Juve per la panchina della Selecao: Tutti gli aggiornamenti sull’allenatoreCarlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Brasile. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è arrivato l’accordo totale tra il tecnico ex Juve e la squadra sudamericana.Ancelotti Brasile – «Carlo Ancelotti e il Brasile hanno raggiunto un accordo di massima affinché l’italiano diventi l’allenatore della Seleçao per la Coppa del Mondo 2026. Offerta valida da giugno, NON dopo il Mondiale per Club. Il Real Madrid e Ancelotti si separerebbero senza troppi problemi, ma saranno necessari dei passi formali». .com Juventusnews24.com - Ancelotti Brasile, accordo con l’ex Juve per la panchina della Selecao: sarà presente al Mondiale per Club con il Real Madrid? Tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com conper lagli aggiornamenti sull’allenatoreCarloil nuovo allenatore del. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è arrivato l’totale tra il tecnico exe la squadra sudamericana.– «Carloe ilhanno raggiunto undi massima affinché l’italiano diventi l’allenatoreSeleçao per la Coppa del Mondo 2026. Offerta valida da giugno, NON dopo ilper. Ilsi separerebbero senza troppi problemi, ma saranno necessari dei passi formali». .com

Su altri siti se ne discute

Ancelotti nuovo CT del Brasile, accordo vicino: i dettagli del contratto e quando ci sarà la firma - Ancelotti è sempre più vicino all'accordo con il Brasile per diventare il nuovo CT della Seleçao: l'avventura di Carletto a Madrid è ai titoli di coda. I dettagli del contratto e quando ci sarà la firma con la CBF.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sogno Ancelotti? Non per la Roma: l’emissario a Siviglia per l’accordo col Brasile - Solo l’Inter nella testa della Roma in questa giornata, come è giusto che sia per una squadra che non può prescindere dalla vittoria in quel di San Siro se vuole ancora sperare nel 4° posto. Ovvio però che, ad un mese dal termine della stagione, tanti temi extra campo esigono risposte, da il nodo rinnovo di Svilar ad un post Ranieri che non è ancora stato rivelato. I nomi si sono sprecati in questo periodo, dai più verosimili a sogni del calibro di Carlo Ancelotti, nella speranza che il passato giallorosso potesse avere un peso nelle scelte future. 🔗sololaroma.it

Ancelotti Brasile, arriva la definitiva fumata bianca per l’arrivo del tecnico. L’indiscrezione in vista del Mondiale 2026 - Ancelotti Brasile, fumata bianca totale tra il tecnico e la squadra sudamericana. Ecco l’indiscrezione riportata da Fabrizio Romano Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Brasile. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è arrivato l’accordo totale tra il tecnico ex Milan e la squadra sudamericana. Ecco l’indiscrezione. ANCELOTTI BRASILE – Carlo Ancelotti e il Brasile […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Ancelotti Brasile, accordo con l'ex Juve: tutti i dettagli; Brasile, emissari a Madrid per Ancelotti: accordo quasi raggiunto; Fabrizio Romano: Accordo di massima tra Carlo Ancelotti e il Brasile; Ancelotti vicino al Brasile: emissario a Madrid per chiudere l’accordo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fabrizio Romano: "Accordo di massima tra Carlo Ancelotti e il Brasile" - Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile. Ecco le dichiarazioni del giornalista su X: "ULTIMA ORA: ... 🔗tuttojuve.com

Brasile, emissari a Madrid per Ancelotti: accordo quasi raggiunto - Nuovo Commissario Tecnico Brasile: Ancelotti sarebbe a un passo dall'ambita panchina della Selecao; accordo quasi raggiunto; gli ... 🔗europacalcio.it

Ancelotti e il Real Madrid, divorzio annunciato: il Brasile aspetta, Perez punta su Xabi Alonso - Carlo Ancelotti potrebbe aver già vissuto le sue ultime ore come allenatore del Real Madrid . La sconfitta nella finale di Copa del Rey contro il Barcellona , maturata ai supplementari, ha accelerato ... 🔗informazione.it