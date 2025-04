The Last of Us 2 nel terzo episodio guarda al futuro tra tentativi di ricostruzione voglia di vendetta e scoperte inattese

episodio 3 di The Last of Us 2Dopo la brutalità del secondo episodio di The Last of Us 2, la serie fa un salto temporale di 3 mesi. Quando rivediamo Ellie e gli abitanti di Jackson, si stanno adattando al trauma vissuto, dalla morte di Joel alla devastazione lasciata dall'orda di infetti che ha attaccato la cittadina.Mentre la città cresce nella sua lenta ricostruzione, Ellie viene dimessa dall'ospedale, senza riuscire però a smettere di rivivere il momento in cui ha visto Abby torturare a morte Joel.È chiaro che tutti stanno soffrendo, ma al contempo tutti sono anche determinati ad andare avanti, a rinforzare e rendere sicura la barriera che protegge Jackson e tornare alla normalità in cui avevano l'impressione di vivere prima di essere attaccati. Gqitalia.it - The Last of Us 2 nel terzo episodio guarda al futuro tra tentativi di ricostruzione, voglia di vendetta e scoperte inattese Leggi su Gqitalia.it -SPOILER ALERT- Questo articolo contiene dettagli importanti della trama dell'3 di Theof Us 2Dopo la brutalità del secondodi Theof Us 2, la serie fa un salto temporale di 3 mesi. Quando rivediamo Ellie e gli abitanti di Jackson, si stanno adattando al trauma vissuto, dalla morte di Joel alla devastazione lasciata dall'orda di infetti che ha attaccato la cittadina.Mentre la città cresce nella sua lenta, Ellie viene dimessa dall'ospedale, senza riuscire però a smettere di rivivere il momento in cui ha visto Abby torturare a morte Joel.È chiaro che tutti stanno soffrendo, ma al contempo tutti sono anche determinati ad andare avanti, a rinforzare e rendere sicura la barriera che protegge Jackson e tornare alla normalità in cui avevano l'impressione di vivere prima di essere attaccati.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa riportano altre fonti

The Last of Us 2 nel terzo episodio mostra i vari tentativi di superare il trauma, con Ellie e Dina che lasciano Jackson; “The last of us”, quel secondo episodio che cambia la storia e le differenze con il videogame; The Last of Us 2: ecco cos’è cambiato nella sigla dopo l’episodio 2; Pedro Pascal, 5 cose che non sapete sulla star di The Last of Us. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Last of Us 2x04: mostri, guerra, Isaac e chitarre nel trailer del prossimo episodio! - Neanche il tempo di riprenderci dai toccanti eventi di The Last of Us 2x03, come da tradizione HBO e Max hanno pubblicato sui propri canali ufficiali il trailer di The Last of Us 2x04, prossima ... 🔗serial.everyeye.it

The Last of Us 2: ecco cos’è cambiato nella sigla dopo l’episodio 2 - Qualcosa di importante è cambiato nella sigla d'apertura del terzo episodio della stagione 2 di The Last of Us: la sequenza, come ... 🔗lascimmiapensa.com

The Last of Us 2, anticipazioni del terzo episodio - The Last of us 2 episodio 3, anticipazioni terza puntata della seconda stagione dal 14 aprile 2025 su Sky e NOW. 🔗tvserial.it