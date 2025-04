Stagione finita dopo l’infortunio | salta Milan e Napoli

Stagione nel suo punto finale e a causa della tipologia di infortunio verificatosi, il giocatore termina la Stagione anzitempo. Vuol dire che salterà sia Milan che Napoli.Ultimi giri di boa, quindi momenti cruciali per definire cosa accadrà nel futuro per le squadre di Serie A. La maggior parte degli obiettivi e delle posizioni sono ancora tutte da definire, perciò ogni gara è un confronto disputato al massimo delle possibilità, quando mancano quattro giornate al gong finale del campionato. Tuttavia gli infortuni non sono per niente clementi e in alcuni casi gli allenatori sono chiamati a ingegnarsi per comprendere quale sia la miglior formazione da schierare sul terreno di gioco.Stagione finita dopo l'infortunio: salta Milan e Napoli (LaPresse) – tvplay Uno dei tecnici che maggiori grattacapi ha è Patrick Vieira.

