Calciomercato Napoli Manna insiste | colpaccio dalla Serie A

Calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con Manna al lavoro per regalare a Conte un colpaccio dalla Serie AIl Napoli, nonostante la concentrazione sia sul campionato, è al lavoro anche per la prossima sessione estiva di Calciomercato. Da questa stagione ci sarà una novità: durante i primi giorni di giugno ci sarà una nuova finestra utile per acquistare o cedere giocatori. L’obiettivo della società, come affermato anche dal patron Aurelio De Laurentiis, è di avere una rosa già numerosa e pronta per il ritiro di Dimaro.In questo modo Conte potrà lavorare al meglio con tutti i calciatori che avrà a disposizione durante la prossima annata. Sul taccuino di Manna ci sono tanti talenti pronti a stregare i tifosi, alcuni dei quali però ricchi di concorrenza. Il Napoli però è deciso nel non commettere errori come accaduto a gennaio e l’enorme budget che si avrà a disposizione verrà utilizzato nel migliore dei modi. Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Manna insiste: colpaccio dalla Serie A Leggi su Spazionapoli.it Ildelè pronto a prendere avvio, conal lavoro per regalare a Conte unAIl, nonostante la concentrazione sia sul campionato, è al lavoro anche per la prossima sessione estiva di. Da questa stagione ci sarà una novità: durante i primi giorni di giugno ci sarà una nuova finestra utile per acquistare o cedere giocatori. L’obiettivo della società, come affermato anche dal patron Aurelio De Laurentiis, è di avere una rosa già numerosa e pronta per il ritiro di Dimaro.In questo modo Conte potrà lavorare al meglio con tutti i calciatori che avrà a disposizione durante la prossima annata. Sul taccuino dici sono tanti talenti pronti a stregare i tifosi, alcuni dei quali però ricchi di concorrenza. Ilperò è deciso nel non commettere errori come accaduto a gennaio e l’enorme budget che si avrà a disposizione verrà utilizzato nel migliore dei modi.

