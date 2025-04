Anagni borgo vivo

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 maggio ad Anagni per l'evento Anagni borgo vivo, rinviato dal 26 aprile per la commemorazione funebre di Papa Francesco.In pieno centro storico ci saranno mercatini di artigianato locale e antiquariato con esposizione e vendita di prodotti unici dalle ore 10.

