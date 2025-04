Cantiano Pesaro e Urbino un paese senza chiese

Cantiano, borgo di circa 2000 abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, le tre chiese principali sono inagibili: Sant'Agostino, danneggiata da un recente terremoto, e San Giovanni Battista e San Nicolò, chiuse dopo l'alluvione del 2022. Per questo, da tempo, le messe vengono celebrate nell’ex cinema del paese, una soluzione necessaria a fronte dell’impossibilità di usare gli edifici religiosi. Tgcom24.mediaset.it - Cantiano (Pesaro e Urbino), un paese senza chiese Leggi su Tgcom24.mediaset.it , borgo di circa 2000 abitanti in provincia di, le treprincipali sono inagibili: Sant'Agostino, danneggiata da un recente terremoto, e San Giovanni Battista e San Nicolò, chiuse dopo l'alluvione del 2022. Per questo, da tempo, le messe vengono celebrate nell’ex cinema del, una soluzione necessaria a fronte dell’impossibilità di usare gli edifici religiosi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Autovelox di Cuccurano e Metaurilia: Altvelox denuncia Prefetto e vice di Pesaro Urbino - Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 18 aprile 2025 - Si accende il conflitto tra cittadini e istituzioni sul tema delle multe elevate dagli autovelox di Cuccurano e Metaurilia. Dopo aver denunciato l'ex sindaco Massimo Seri e la comandante della Polizia locale AnnaRita Montagna, l'associazione nazionale Altvelox ha formalizzato giovedì 17 aprile una denuncia querela nei confronti del Prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, e del Viceprefetto vicario, Antonio Angeloni, accusandoli di respingere i ricorsi degli automobilisti con sentenze giudicate “censurabili e discutibili”, in ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Un nuovo laboratorio di idee per persone e imprese: ecco "Skill@rti", il festival di Confartigianato Ancona–Pesaro Urbino - ANCONA - Un'ondata di innovazione e riflessione sta per arrivare alla Mole il prossimo 3 aprile: parliamo di "Skill@rti per il futuro", un festival ambizioso promosso da Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio delle Marche, e la... 🔗anconatoday.it

Cantiano, un paese senza chiese - A Cantiano, borgo di circa 2000 abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, le tre chiese principali sono inagibili: Sant'Agostino, danneggiata da un recente terremoto, e San Giovanni Battista e San Nicolò, chiuse dopo l'alluvione del 2022. Per questo, da tempo, le messe vengono celebrate nell’ex cinema del paese, una soluzione necessaria a fronte dell’impossibilità di usare gli edifici religiosi. 🔗tgcom24.mediaset.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pesaro 2024 alla scoperta di Cantiano; Tragico incidente a Cantiano (Pesaro e Urbino): il video; Pesaro-Urbino. Incidente a Cantiano: Auto finisce nel fiume Burano, una donna trasportata in ospedale; Cantiano fa ancora i conti col maltempo. Esonda il torrente Balbano: danneggiato un ponte. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Le chiese di Cantiano inagibili: la comunità si adatta - A Cantiano, un affascinante borgo di circa 2000 abitanti situato nella provincia di Pesaro e Urbino, la comunità si trova ad affrontare una situazione difficile. Le tre chiese principali del paese, ... 🔗notizie.it

A cantiano le tre chiese principali sono chiuse e le messe si celebrano nell’ex cinema del paese - a cantiano, in provincia di pesaro e urbino, le tre chiese principali sant’agostino, san giovanni battista e san nicolò sono inagibili dopo terremoto e alluvione; le messe si celebrano nell’ex cinema ... 🔗gaeta.it

Urbino, turista dal Connecticut trova esposto il dipinto di un suo avo di Cantiano a Palazzo Ducale: la reazione è da brividi - URBINO Quanti americani ci sono che hanno origini italiane? Tantissimi. Ma non tutti gli italo-americani possono vantare come avo Ventura Mazza, allievo di Federico Barocci, il pittore ... 🔗msn.com