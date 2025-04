Pallanuoto | la prima semifinale va a gara-3 Trieste sorprende l’AN Brescia

gara-2 della semifinale scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile disputata oggi. l’AN Brescia, prima della regular season, era pronta a chiudere i conti e a volare in finale, invece ha dovuto impattare contro una super Pallanuoto Trieste che, davanti al pubblico di casa, ha sovvertito il pronostico.La squadra guidata da Mirarchi si è imposta in un match dominato contro la compagine ligure: 10-5 il risultato che non lascia spazio a recriminazioni per la banda di Sandro Bovo. Dominante Draskovic: sono sei le reti per l’attaccante montenegrino.Giovedì appuntamento con gara-3 alla Mompiano di Brescia.Pallanuoto Trieste-AN Brescia 10-5Pallanuoto Trieste: D. Lazovic, D. Podgornik, R. Petronio 1, R. Liprandi, L. Marziali, T. Sedlmayer, E. Manzi, M. Mezzarobba 1, A. Oasport.it - Pallanuoto: la prima semifinale va a gara-3. Trieste sorprende l’AN Brescia Leggi su Oasport.it Viene fuori l’upset in-2 dellascudetto della Serie A1 dimaschile disputata oggi.della regular season, era pronta a chiudere i conti e a volare in finale, invece ha dovuto impattare contro una superche, davanti al pubblico di casa, ha sovvertito il pronostico.La squadra guidata da Mirarchi si è imposta in un match dominato contro la compagine ligure: 10-5 il risultato che non lascia spazio a recriminazioni per la banda di Sandro Bovo. Dominante Draskovic: sono sei le reti per l’attaccante montenegrino.Giovedì appuntamento con-3 alla Mompiano di-AN10-5: D. Lazovic, D. Podgornik, R. Petronio 1, R. Liprandi, L. Marziali, T. Sedlmayer, E. Manzi, M. Mezzarobba 1, A.

Pallanuoto, Serie A1 2025: nella prima semifinale l’AN Brescia batte di misura il Trieste - Scattano le semifinali playoff per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. In programma inizialmente sabato, anticipato oggi il match di gara-1 tra AN Brescia e Pallanuoto Trieste che ha visto i lombardi imporsi di misura. Tutto ancora aperto visto che lunedì alle 19.00 sarà in programma gara-2 in Friuli. Domani in acqua il derby tra Pro Recco e RN Savona. SEMIFINALI Playoff Gara 1 Venerdì 25 aprile AN Brescia-Pallanuoto Trieste 9-8 Domenica 27 aprile 17:30 Pro Recco-RN Savona Semifinali 5º/8º posto Gara 1 Venerdì 25 aprile CN Posillipo-Roma Vis Nova 11-8 De Akker-CC Ortigia 1928 ... 🔗oasport.it

A1 M. Gara 2. Pallanuoto Trieste-AN Brescia 10-5, si va alla "bella" - Archiviata gara 1 domenica, è già tempo di gara 2 delle semifinali playoff e playout del campionato di A1 maschile. Le seconde gare della serie si sono aperte lunedì 28 aprile con la semifinale scudet ... 🔗federnuoto.it

Pallanuoto: playout A1; Il primo derby va al Telimar Palermo - Gara 1 delle semifinali playout del campionato di A1 di pallanuoto va al Telimar, che piega 15-10 la Nuoto Catania. (ANSA) ... 🔗msn.com