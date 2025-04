Ancelotti Brasile arriva la definitiva fumata bianca per l’arrivo del tecnico L’indiscrezione in vista del Mondiale 2026

Futuro Ancelotti, svolta per il tecnico: la novità arriva dal Brasile - Carlo Ancelotti potrebbe svolgere un ruolo inedito in carriera, l'assist per lui arriva direttamente dal Brasile Si vocifera da tempo di un contatto tra Carlo Ancelotti e la nazionale brasiliana per un futuro da commissario tecnico. La suggestione nel tempo è rimasta visto che in quella panchina difficilmente si sono visti tecnici di un certo calibro. La Selecao ha esonerato Dorival, per lui solo 7 vittorie in 16 partite.

