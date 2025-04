Michelle Hunziker avvistata con un famoso imprenditore | nuovo amore?

Michelle Hunziker ha chiuso definitivamente il suo matrimonio con Tomaso Trussardi, il suo nome è stato spesso accostato a nuovi flirt. Questa volta, però, il gossip potrebbe avere un fondamento più solido: Diva e Donna ha pubblicato uno scatto che ritrae Michelle insieme ad un famoso imprenditore, ex compagno di Francesca Chillemi. La foto, che sta facendo il giro del web, mostra una forte complicità tra i due, alimentando i sospetti di una nuova love story.Uno scatto che parla chiaro: Michelle e Stefano insiemeIl magazine Diva e Donna ha diffuso un’immagine che mostra Michelle Hunziker passeggiare insieme a Stefano Rosso e alla figlia di lui, Rania. Un ritratto che ha subito acceso i riflettori: l’intimità e la naturalezza degli atteggiamenti tra i due fanno pensare che la relazione sia ben più di una semplice amicizia. Anticipazionitv.it - Michelle Hunziker avvistata con un famoso imprenditore: nuovo amore? Leggi su Anticipazionitv.it Da quandoha chiuso definitivamente il suo matrimonio con Tomaso Trussardi, il suo nome è stato spesso accostato a nuovi flirt. Questa volta, però, il gossip potrebbe avere un fondamento più solido: Diva e Donna ha pubblicato uno scatto che ritraeinsieme ad un, ex compagno di Francesca Chillemi. La foto, che sta facendo il giro del web, mostra una forte complicità tra i due, alimentando i sospetti di una nuova love story.Uno scatto che parla chiaro:e Stefano insiemeIl magazine Diva e Donna ha diffuso un’immagine che mostrapasseggiare insieme a Stefano Rosso e alla figlia di lui, Rania. Un ritratto che ha subito acceso i riflettori: l’intimità e la naturalezza degli atteggiamenti tra i due fanno pensare che la relazione sia ben più di una semplice amicizia.

Su questo argomento da altre fonti

Valentina Barbieri imita Michelle Hunziker al GialappaShow: la reazione della conduttrice - La prima puntata del 2025 del GialappaShow ha offerto al pubblico nuovi momenti di spensieratezza e divertimento. Alle parodie ormai note dei di Stefano De Martino e Annalisa, adesso si è aggiunta anche quella di Michelle Hunziker, interpretata dalla talentuosa imitatrice Valentina Barbieri. Dopo... 🔗europa.today.it

Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme alle Maldive: la giornata comincia con l’allenamento vista mare - Come cominciano le giornate di Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle Maldive? Con l'attività fisica "vista mare", a prova del fatto che non riescono a rinunciare allo sport neppure in vacanza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi insieme sul divano per la finale di Sanremo 2025. “Poi c’è l’Eurovision, ma chi lo presenta?” - Milano, 16 febbraio 2025 – Olly vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Balorda Nostalgia’ e la canzone ci porta all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio di quest’anno al St. Jakobshalle di Basilea in Svizzera. Sarà soddisfatto Fabio Rovazzi, che ieri sera, in una delle sue storie Instagram mentre guardava la finale in tv, si chiedeva chi fosse il più adatto a partecipare all’evento musicale europeo? Una domanda fatta anche per scherzare con Michelle Hunziker, seduta sul divano accanto a lui: “Perché poi c’è l’Eurovision, chissà chi lo ... 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Michelle Hunziker-Angiolini, riesplode l’amore? Impazza il gossip dopo le foto insieme; Stelle del cinema, modelle e cantanti: tutte le foto dei vip in vacanza in Sardegna; Michelle Hunziker, relax in Sardegna: c’è anche il nuovo flirt?; Michelle Hunziker, l’ultima fiamma è un ballerino. Le tenere vacanze sullo yacht (dimenticando Angiolini). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Esplode il gossip su Michelle Hunziker: avvistata insieme all’ex marito della famosissima - Michelle Hunziker mantiene un profilo basso sulla sua vita amorosa, nonostante le recenti paparazzate con Stefano Rosso e Ugo Brachetti Peretti, suscitando nuove voci su possibili relazioni ... 🔗bigodino.it

Michelle Hunziker: è amore con un noto imprenditore (ex di Francesca Chillemi). Le foto con la figlia di lui - La conduttrice sempre più spesso è avvistata insieme a Stefano Rosso, figlio del fondatore di Diesel, è stato fidanzato con Francesca Chillemi con la quale ha avuto la figlia Rania ... 🔗today.it

Michelle Hunziker e Stefano Rosso: un nuovo amore nel mondo del gossip - Negli ultimi giorni, Michelle Hunziker è tornata a far parlare di sé, non solo per la sua carriera, ma anche per una presunta relazione con l’imprenditore Stefano Rosso. Dopo la separazione da Tomaso ... 🔗notizie.it