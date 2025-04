Omicidio Ciurciumel | il nuovo elemento che scagiona Micarelli

elemento inedito che getta una nuova luce sul caso della guardia giurata Antonio Micarelli che, la sera del 6 febbraio scorso, intervenne in aiuto della vicina di casa, vittima di una rapina. Il proiettile di Micarelli che ha ucciso il 24enne Antonio Ciurciumel potrebbe averlo colpito non in maniera diretta, come sostenuto dalla Procura, bensì di rimbalzo. Ricordiamo che, da oltre 1 mese, il vigilante 56enne è recluso a Rebibbia con l'accusa di Omicidio volontario. Secondo quanto riportato nel verbale di sequestro dei Carabinieri nel quale vengono repertati gli elementi raccolti dalla Scientifica, l'ogiva del proiettile esploso dalla guardia giurata è infatti ammaccata, dunque - prima di colpire alla testa Ciurciumel - avrebbe urtato qualcos'altro che ha deviato la traiettoria della pallottola. Iltempo.it - Omicidio Ciurciumel: il nuovo elemento che scagiona Micarelli Leggi su Iltempo.it Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro su Rete4, presenta al pubblico uninedito che getta una nuova luce sul caso della guardia giurata Antonioche, la sera del 6 febbraio scorso, intervenne in aiuto della vicina di casa, vittima di una rapina. Il proiettile diche ha ucciso il 24enne Antoniopotrebbe averlo colpito non in maniera diretta, come sostenuto dalla Procura, bensì di rimbalzo. Ricordiamo che, da oltre 1 mese, il vigilante 56enne è recluso a Rebibbia con l'accusa divolontario. Secondo quanto riportato nel verbale di sequestro dei Carabinieri nel quale vengono repertati gli elementi raccolti dalla Scientifica, l'ogiva del proiettile esploso dalla guardia giurata è infatti ammaccata, dunque - prima di colpire alla testa- avrebbe urtato qualcos'altro che ha deviato la traiettoria della pallottola.

