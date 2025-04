Zoff sicuro | Scudetto? L’Inter è in calo sarà testa a testa con il Napoli sino alla fine

Zoff, l'ex portiere ha parlato del ruolo del portiere, del calcio moderno e della lotta Scudetto in atto tra Inter e NapoliDino Zoff, ex portiere e icona del calcio italiano e della Juventus, nonché vincitore del Mondiale 1982, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha discusso il ruolo del portiere nel calcio contemporaneo e la lotta per il titolo di campione d'Italia che sta vedendo protagoniste Inter e Napoli in Serie A.LE PAROLE DI DINO Zoff – «Ruolo del portiere? Ritengo che – quando una regola cambia – si trova sempre il modo di adattarsi alla nuova realtà. Il problema semmai è un altro. Non si deve costringere chi sta tra i pali a toccare più palloni di un centravanti. Mi riferisco alla costruzione dal basso. Un portiere ha già un enorme carico di responsabilità per i goal che deve evitare.

