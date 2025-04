Milan nuovo allenatore | ribaltone immediato in panchina

Milan si ritrova oggi a fare i conti con una stagione di campionato fallimentare.Da gennaio in poi, sotto la guida di Sergio Conceicao, i rossoneri hanno inanellato risultati deludenti, sprofondando fino alla nona posizione in classifica. Un piazzamento che grida vendetta se si considerano il valore della rosa, le premesse di inizio stagione e soprattutto gli investimenti fatti dalla società.La gestione dell’ex tecnico del Porto non ha portato quella svolta sperata in Serie A: troppe partite perse, troppa discontinuità, troppa fatica a imporre un’identità chiara alla squadra. I numeri parlano da soli e sono impietosi, tanto che il rischio di non qualificarsi nemmeno per la prossima Europa League è concreto.Eppure, nella totale mediocrità della stagione rossonera, Conceicao può vantare due fiammate, tutte a scapito dell’Inter, che potrebbero rimettere tutto in discussione. Leggi su Sportface.it Nonostante un mercato estivo che aveva acceso ambizioni e aspettative, ilsi ritrova oggi a fare i conti con una stagione di campionato fallimentare.Da gennaio in poi, sotto la guida di Sergio Conceicao, i rossoneri hanno inanellato risultati deludenti, sprofondando fino alla nona posizione in classifica. Un piazzamento che grida vendetta se si considerano il valore della rosa, le premesse di inizio stagione e soprattutto gli investimenti fatti dalla società.La gestione dell’ex tecnico del Porto non ha portato quella svolta sperata in Serie A: troppe partite perse, troppa discontinuità, troppa fatica a imporre un’identità chiara alla squadra. I numeri parlano da soli e sono impietosi, tanto che il rischio di non qualificarsi nemmeno per la prossima Europa League è concreto.Eppure, nella totale mediocrità della stagione rossonera, Conceicao può vantare due fiammate, tutte a scapito dell’Inter, che potrebbero rimettere tutto in discussione.

