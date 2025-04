Monreale a lutto una processione per i tre giovani uccisi | rose bianche sul segno degli spari

Monreale hanno voluto rendere omaggio ai tre giovani uccisi nella notte tra sabato e domenica. Una processione lenta che è iniziata intorno alle tre e non si è più interrotta. Palermotoday.it - Monreale a lutto, una processione per i tre giovani uccisi: rose bianche sul segno degli spari Leggi su Palermotoday.it Un silenzio quasi irreale. Una rabbia composta, rotta solo da qualche singhiozzo. Così questo pomeriggio i cittadini dihanno voluto rendere omaggio ai trenella notte tra sabato e domenica. Unalenta che è iniziata intorno alle tre e non si è più interrotta.

Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla - Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all'esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l'altro da Monreale.

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l'ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza.

Monreale, il 3 maggio la processione del Crocifisso si farà in forma ridotta e senza festeggiamenti - La processione del Santissimo Crocifisso di Monreale si farà ma in forma ridotta. Il 3 maggio il venerato simulacro uscirà dalla Collegiata solo per piangere le tre giovani vite spezzate nella sparato ...

Il giovane arrestato per la sparatoria di Monreale ammette di aver partecipato all'attacco. Confermata processione del 3 maggio - Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo, fermato nella notte con l'accusa di avere partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre giovani di Moreale (Palermo), subito ...

Monreale, tragedia in via benedetto d'acquisto: fiaccolata e commozione per tre vittime - La comunità di Monreale si unisce in lutto per le vittime di via Benedetto d'Acquisto con fiaccolata organizzata dal sindaco Alberto Arcidiacono e momenti di commemorazione pubblica.