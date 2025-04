Calcio femminile | annuncia il ritiro Sara Gama

Calcio femminile in Italia. Finisce un’era in casa azzurra: ha annunciato infatti il ritiro a fine stagione Sara Gama, all’età di 36 anni.Il difensore centrale ha debuttato nel lontano 2006 in maglia azzurra, fino ad arrivare alle 135 presenze con sette reti ed ovviamente ad indossare più e più volte la fascia da capitano.A livello internazionale dopo il campionato vinto con il Brescia è arrivato il passaggio alla Juventus dove si è affermata definitivamente, portando a casa ben sei scudetti, diventando stella della squadra bianconera.Il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Aver potuto condividere questi anni con una donna dello spessore di Sara Gama è e resterà per tutti noi un privilegio. Oggi si chiude un capitolo, quello della straordinaria calciatrice che Sara è stata, con la maglia della Nazionale e con quella della Juventus, ma per i valori che continua a trasmettere e per il contributo dato alla crescita dell’intero movimento sono certo che la sua presenza all’interno del mondo del Calcio sarà ancora ispirazione per migliaia di bambine cresciute con il sogno di diventare Sara Gama”. Oasport.it - Calcio femminile: annuncia il ritiro Sara Gama Leggi su Oasport.it Una delle atlete che hanno rappresentato di più in questo Nuovo Millennio ilin Italia. Finisce un’era in casa azzurra: hato infatti ila fine stagione, all’età di 36 anni.Il difensore centrale ha debuttato nel lontano 2006 in maglia azzurra, fino ad arrivare alle 135 presenze con sette reti ed ovviamente ad indossare più e più volte la fascia da capitano.A livello internazionale dopo il campionato vinto con il Brescia è arrivato il passaggio alla Juventus dove si è affermata definitivamente, portando a casa ben sei scudetti, diventando stella della squadra bianconera.Il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Aver potuto condividere questi anni con una donna dello spessore diè e resterà per tutti noi un privilegio. Oggi si chiude un capitolo, quello della straordinaria calciatrice cheè stata, con la maglia della Nazionale e con quella della Juventus, ma per i valori che continua a trasmettere e per il contributo dato alla crescita dell’intero movimento sono certo che la sua presenza all’interno del mondo delsarà ancora ispirazione per migliaia di bambine cresciute con il sogno di diventare”.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Candreva annuncia il ritiro: “Caro calcio, è il momento di salutarti” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Grazie Calcio“. Con questo messaggio sui social, Antonio Candreva ha annunciato il proprio addio al calcio giocato e il conseguente ritiro a 38 anni. Dopo mesi da svincolato, l’ex capitano della Lazio, che poi lo cedette all’Inter, ha deciso di non proseguire in questa attesa e di apprendere le scarpe al chiodo. “Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti – dice Cadreva in un video diffuso via Instagram -. 🔗anteprima24.it

Antonio Candreva annuncia il ritiro: “Grazie calcio, viaggio lungo 30 anni” - Attraverso i propri canali social, Antonio Candreva, ex giocatore di Inter e Sampdoria, annuncia il suo ritiro dal calcio giocato 🔗pianetamilan.it

Homicide annuncia il ritiro per un problema al cervello, CM Punk lo omaggia - Scoperta una cisti al cervello: stasera l’ultimo match della carriera Una seria questione medica ha portato Homicide alla decisione di ritirarsi dalla competizione sul ring. La leggenda della ROH disputerà l’ultimo match della sua carriera stasera (20 marzo), facendo squadra con Bull James contro Mike Santana e Afa Jr. in uno show della promotion indipendente Outlaw Wrestling. Prima dell’incontro, Homicide ha pubblicato un post su Facebook spiegando che il motivo per cui ha deciso di abbandonare il ring è perché i medici hanno trovato una cisti nel suo cervello. 🔗zonawrestling.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sara Gama annuncia il suo ritiro, la Juventus le rende omaggio: “Una leggenda bianconera”; Sara Gama si ritira: Juve ha fatto diventare realtà i miei sogni; Sara Gama: «È il mio addio al calcio giocato. Ma l’amore per questo sport resterà per sempre».; VIDEO Serie A Femminile, Sara Gama si ritira dal calcio giocato: l’annuncio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calcio femminile: annuncia il ritiro Sara Gama - Una delle atlete che hanno rappresentato di più in questo Nuovo Millennio il calcio femminile in Italia. Finisce un'era in casa azzurra: ha annunciato ... 🔗oasport.it

Juventus, Sara Gama annuncia il ritiro - Lunga lettera della leggenda di Juventus e Nazionale sul sito della società bianconera: "E' il mio addio al calcio giocato" ... 🔗msn.com

Sara Gama: «È il mio addio al calcio giocato. Ma l’amore per questo sport resterà per sempre». - Dopo aver dato l’addio all’azzurro nel febbraio 2024, il capitano della Juventus Sara Gama annuncia il ritiro dal calcio giocato con un messaggio social commovente. Simbolo ... 🔗msn.com