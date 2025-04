Juventus Next Gen Cudrig nella storia | 100 presenze in seconda squadra per l’attaccante bianconero È dietro solo a questo giocatore nella classifica all time – FOTO

Juventus Next Gen, Cudrig nella storia della seconda squadra bianconera: festeggiata la presenza numero 100 contro il MessinaLa Juventus Next Gen ha concluso la Regular Season con la sconfitta contro il Messina ma sono tanti i motivi per cui i bianconeri devono sorridere, in particolare Nicolò Cudrig. l'attaccante bianconero ha giocato la gara numero 100 con la seconda squadra bianconera, diventando il secondo giocatore ad avere più presenze. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nico Cudrig (@nicoCudrig)Davanti a lui c'è soltanto Sekulov nella lista dei giocatori con più presenze all time con i bianconeri: 103. Chiude il podio Palumbo, calciatore passato all'Avellino, con 91 presenze e seguono Poli (82) e Daffara (81).L'INTERVENTO DI ALL'AGENTE DI NICOLÒ Cudrig .

