Sul Monte Everest i droni che salvano gli sherpa

Everest i droni stanno rivoluzionando il lavoro degli sherpa: trasportano carichi pesanti, riducono i rischi e aiutano a ripulire l'ambiente himalayano. Grazie a questa innovazione, molte guide nepalesi hanno trovato nuove opportunità in Norvegia, dove costruiscono sentieri di montagna guadagnando in una stagione quanto in trent’anni di lavoro in patria. Tgcom24.mediaset.it - Sul Monte Everest i droni che salvano gli sherpa Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sull’stanno rivoluzionando il lavoro degli: trasportano carichi pesanti, riducono i rischi e aiutano a ripulire l'ambiente himalayano. Grazie a questa innovazione, molte guide nepalesi hanno trovato nuove opportunità in Norvegia, dove costruiscono sentieri di montagna guadagnando in una stagione quanto in trent’anni di lavoro in patria.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Volturara Irpina (AV) – Carabinieri salvano due escursionisti irlandesi dispersi sul Monte Terminio - Momenti di paura per due turisti smarriti sui sentieri montani, salvati grazie all’intervento dei soccorritori. Ieri pomeriggio, due escursionisti irlandesi, entrambi maggiorenni, hanno contattato il 112 chiedendo aiuto dopo essersi smarriti nella zona alta del Monte Terminio, mentre esploravano alcuni sentieri. La Centrale Operativa di Solofra ha immediatamente attivato le ricerche, inviando pattuglie della Compagnia di Solofra e di Montella. 🔗puntomagazine.it

Monte Faito, si rompe cavo della funivia. Persi i contatti con una cabina. Gli altri passeggeri si salvano scendendo con una fune – Il video - Sono stati persi i contatti con la cabina della funivia del Monte Faito rimasta bloccata a monte dell’impianto in seguito al guasto di questo pomeriggio. A bordo ci sarebbero 3 o 4 passeggeri con un operatore. A causa delle pessime condizioni meteo sulla sommità del Faito i soccorritori attivati già dal pomeriggio stanno avendo difficoltà a raggiungere sul posto. La cabina non è visibile, forse a causa della forte nebbia, e non è raggiungibile via radio. 🔗open.online

Più droni, meno aerei. Verso un nuovo equilibro nell’aria. L’analisi di Del Monte - Il tenente colonnello dell’Armée de l’Air et de l’Espace, Adrien Gorremans, in un report pubblicato dall’Ifri (Institut français des relations internationales) ha scritto che le vecchie dottrine interarma della superiorità aerea, definita come la “libertà d’azione nello spazio aereo”, sono state superate dalla densità e dalle prestazioni degli Integrated Air Defense Systems; fenomeni tali da generare, tanto nella guerra del Nagorno-Karabakh quanto in quella d’Ucraina, la “reciproca neutralizzazione” delle aeronautiche contrapposte e la “paralisi” del dispositivo aereo. 🔗formiche.net

Se ne parla anche su altri siti

Everest: Droni DJI salvano la vita agli Sherpa trasportando rifiuti e attrezzatura. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online