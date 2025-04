Paura al Mercato Centrale di Firenze per l’incendio di una canna fumaria

Firenze – Paura nella mattinata al Mercato Centrale di Firenze. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 11,25 di oggi (28 aprile) in piazza del Mercato Centrale, per l’ncendio di una canna fumaria di un ristorante situato al primo piano.Inviata una squadra che giunta sul posto ha effettuato lo spegnimento, le verifiche della canna fumaria e dei motori di aspirazione. All’arrivo il piano interessato dall’evento era stato fatto evacuare.Sul posto anche polizia locale per la gestione viabilità.A provocare il fuoco è stata una fiamma delle braci, causando il propagarsi di un fumo denso che ha invaso la struttura e reso necessaria l’evacuazione immediata di clienti e commercianti.l’incendio è stato prontamente domato e nessuno è rimasto coinvolto. La bottega interessata dall’incendio invece rimarrà chiusa fino a data da destinarsi. Leggi su Corrieretoscano.it nella mattinata aldi. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 11,25 di oggi (28 aprile) in piazza del, per l’ncendio di unadi un ristorante situato al primo piano.Inviata una squadra che giunta sul posto ha effettuato lo spegnimento, le verifiche dellae dei motori di aspirazione. All’arrivo il piano interessato dall’evento era stato fatto evacuare.Sul posto anche polizia locale per la gestione viabilità.A provocare il fuoco è stata una fiamma delle braci, causando il propagarsi di un fumo denso che ha invaso la struttura e reso necessaria l’evacuazione immediata di clienti e commercianti.è stato prontamente domato e nessuno è rimasto coinvolto. La bottega interessata dalinvece rimarrà chiusa fino a data da destinarsi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Firenze, evento di musica e vinili al Mercato Centrale - Firenze, 27 febbraio 2025. Il Mercato Centrale di Firenze si accende di musica e vibrazioni uniche. Venerdì 7 marzo, a partire dalle 17, il primo piano del Mercato si trasforma in un palcoscenico d’eccezione con un dj set speciale tra le botteghe. Protagonisti della serata saranno i dj Francesco Farfa, DNArt e Stressed.Lo per un viaggio sonoro tra contaminazioni musicali e atmosfere ricercate. Si chiama “180 gr” ed è un progetto musicale che ambisce a dare risalto alla cultura del vinile e della musica mixata, con varie contaminazioni musicali che si riflettono anche nelle location scelte, ... 🔗lanazione.it

Viaggio 'speziale' al Mercato Centrale Firenze: quattro tappe imperdibili tra aromi da tutto il mondo - Arriva un'avventura sensoriale: Via delle Spezie fa il suo attesissimo ritorno a Firenze, invitando tutti ad un affascinante viaggio attraverso sapori da tutto il mondo! In quattro tappe imperdibili, si esploreranno le spezie più profumate direttamente nei loro misteriosi Paesi d'origine. Sarà... 🔗firenzetoday.it

Al Mercato Centrale di Firenze musica e vinili tra le cassette di frutta - Il Mercato Centrale Firenze si accende di musica e vibrazioni uniche. Venerdì 7 marzo, a partire dalle 17, il primo piano del Mercato si trasforma in un palcoscenico d’eccezione con un dj set speciale tra le botteghe. Protagonisti della serata saranno i dj Francesco Farfa, DNArt e Stressed.Lo per... 🔗firenzetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Allarme incendio, evacuato il Mercato Centrale. A fuoco una canna fumaria; Incendio al Mercato Centrale di Firenze: evacuati clienti e commercianti, fiamme domate dai vigili del fuoco; Divertente da paura: al Mercato Centrale Torino Halloween per tutti; Incendio al ristorante, area interamente evacuata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incendio al Mercato Centrale di Firenze: evacuati clienti e commercianti, fiamme domate dai vigili del fuoco - Attimi di paura questa mattina al Mercato Centrale di Firenze, dove un incendio è divampato all'interno di un locale al primo piano. Le fiamme hanno interessato una canna fumaria, sprigionando un dens ... 🔗lanazione.it

Allarme incendio, evacuato il Mercato Centrale. A fuoco un girarrosto - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'intero edificio. L'allarme è scattato intorno alle 11: numerosi avventori sono stati fatti uscire in tutta ... 🔗msn.com

Incendio al Mercato Centrale di Firenze, evacuato l’edificio - Fiamme nel Mercato Centrale di Firenze. Sono intervenuti questa mattina, lunedì 28 aprile, verso le ore 11.25, i vigili del fuoco del comando di Firenze in piazza del Mercato Centrale, per l’incendio ... 🔗055firenze.it