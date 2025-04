Lazio-Parma 0-1 al 45' | Ondrejka su assist del laziale Valeri l'Olimpico fischia

Leggi su Calciomercato.com Serie A, 34esima giornata GOAL E AZIONI SALIENTI 45` Suzuki agguanta il pallone spiovente dalla destra e sventa un altro pericolo. 38` Annullat.

Cosa riportano altre fonti

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Tonfo Wall Street, Dj -2,72%, Nasdaq -4,01% - Tonfo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, il Nasdaq cede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti. 🔗quotidiano.net

Terremoto Potenza oggi di 4.2 avvertito a Taranto, Bari, Foggia e tutta la Puglia: scossa alle 10.01, gente in strada. Evacuati uffici e scuole - Terremoto 4.2 a Potenza avvertita oggi alle 10.01. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita in modo molto netto a Potenza e a Matera pochi minuti fa, intorno... 🔗ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Lazio-Parma, le formazioni: Ondrejka è la novità dei crociati all'Olimpico - Il videocommento di Sandro Piovani - Lazio-Parma, ecco le formazioni: Ondrejka è la novità dei crociati all'Olimpico. Nel video, il commento di Sandro Piovani. 🔗gazzettadiparma.it