Ilrestodelcarlino.it - "Ho il cartellino facile, devo migliorare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stato sinora uno degli uomini più positivi e continui in questa controversa prima parte del campionato del Modena. Antonio Palumbo ha dato una sua versione su cosa sia cambiato dalla gestione Bisoli a quella di Mandelli. "Credo che a livello di mentalità e di modo di lavorare non sia cambiato molto. La mia posizione in campo? Anche sotto questo punto di vista non ci sono stati grandi sconvolgimenti, ma in ogni caso io mi adatto in qualsiasi posizione il mister voglia farmi giocare". Scontato chiedergli anche come la squadra abbia vissuto la settimana prima della gara con la Carrerese, caratterizzata dal cambio di allenatore: " Intanto un po’ di dispiacere, quando va via un tecnico succede che c’è uno che paga un po’ per tutti ma non è mai colpa di una sola persona quando le cose non vanno.