Guerra in Ucraina verso i 1 000 giorni Zelensky ringrazia Meloni e il G7 | Faremo di tutto per la pace ma Putin finge di trattare

Su iniziativa della presidente del Consiglio Giorgia, i leader del G7 hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in vista del millesimo giorno diin, il 19 novembre, riaffermando il loro impegno a sostenere Kiev contro l’aggressione russa. Mosca «resta l’unico ostacolo ad unagiusta e duratura. Il G7 conferma il proprio impegno a imporre gravi costi alla Russia attrasanzioni, controlli sulle esportazioni e altre misure efficaci», hanno dichiarato. Con un lungo post su X, il presidente ucraino Volodymyrha espresso gratitudine alla premier e agli altri leader, lodando l’unità dimostrata nel sostenere Kiev: «Il loro sostegno aiuta l’a proteggere il suo popolo dal terrore, salvando innumerevoli vite. In un momento in cui la Russia rimane l’unico ostacolo a unagiusta e duratura, è fondamentale inviare un messaggio chiaro: aggressioni e violazioni dell’ordine internazionale, come delineato nella Carta delle Nazioni Unite, non saranno tollerate e i responsabili ne subiranno le conseguenze», ha scritto.