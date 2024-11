Tvpertutti.it - Finale Tu Si Que Vales 2024 stasera: il vincitore annunciato e montepremi

Leggi su Tvpertutti.it

Tu Si Queannuncerà ildell'undicesima edizione, una puntata che promette spettacolo, emozioni e, come sempre, qualche critica non mancherà. Sedici concorrenti si sfideranno per il titolo didi Tu Si Que, sotto gli occhi della giuria di star composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la sempre ironica Sabrina Ferilli. Ma, come accade ogni anno, sarà il pubblico da casa a decidere il trionfatore tramite il televoto.Chi sono i finalisti di Tu Si Quee perché si parla diTra i finalisti di Tu Si Que, edizione non proprio esaltante viste le vittorie di Ballando in termini di ascolti TV, troviamo una varietà di talenti che spaziano dalla comicità all'acrobazia, passando per il ballo e le arti marziali.