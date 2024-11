Imiglioridififa.com - FC 25: Javier Zanetti ha la sua SBC “In questo giorno”, ecco cosa devi fare per averlo

EA Sports FC 25 ha introdotto una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) che piace agli appassionati di calcio e agli storici del gioco: la serie “In”. La sfida creazione rosa di oggi è dedicata a, leggendaria bandiera neroazzurra, noto per la sua tenacia in campo e la sua leadership. Questa nuova SBC celebra momenti iconici del passato, offrendo carte esclusive commemorative che attirano sia collezionisti sia giocatori competitivi. Si alterneranno Hero e Icone. Scopri come funziona eserve per completare questa speciale SBC diin FC 25.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!La SBC Incorrisponde proprio alin cui viene rilasciata: 16 novembre 1999.accadde il 16 novembre 1994Il 16 novembre 1994,fece il suo debutto con la Nazionale argentina in una partita contro il Cile valida per la Coppa delle Nazioni.