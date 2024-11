Ilfattoquotidiano.it - “Ero un profugo di Gaza, ma ho creduto nel mio sogno e ora con ‘From Ground Zero’ porto la Palestina agli Oscar”. Il messaggio di speranza di Rashid Masharawi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io alla fine sono solo unche viveva ain una tenda con i miei genitori, ma sono rimasto attaccato al mio. Se ci sono riuscito io a fare cinema, possono riuscirci anche gli altri”., a Roma per la proiezione di due film di cui è rispettivamente regista e produttore – “Passing dreams” e “Fromzero” – parla del cinema come del suo magico tappeto volante, in grado di trasportarlo fisicamente fuori da, dove è nato nel 1962, ma anche come via di fuga mentale, come mezzo per costruire una storia oltre la narrazione che il mondo cuce addosso a chi come lui, non è solo un grande regista, ma un cineasta palestinese, l’unico in attività nellaoccupata degli anni ’80 e ’90, il solo a puntare non tanto sui documentari, ma su opere di finzione, con cast esclusivamente locali.