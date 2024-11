Sport.quotidiano.net - Duathlon sul litorale. Corsa e bici in riva al mare: "Tanti iscritti fuori regione. Speriamo in evento fisso»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domani ilpisano ospiterà la prima edizione del "Classico no draft", una competizione che uniscesu un percorso immerso nella ciclovia e nella pineta, con partenza fissata alle 10.30 in via Bigattiera. L’, organizzato dal Pisa Road Runners Club, si svolgerà in un contesto naturale e a impatto quasi zero, grazie a una serie di misure per ridurre i disagi a residenti e frequentatori della zona, con l’auspicio di poter, in futuro, portare la manifestazione sul lungo. L’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: "Siamo felici di presentare questa prima edizione dell’. Le associazioni sportive si sono prese l’impegno di realizzare questoe, come sempre, siamo al loro fianco.di poterci ritrovare ancora qui in futuro a commentare unche potrebbe crescere e diventare un altro marchio sportivo della città.