Corso Garibaldi | ruba un cellulare arrestato dalla Polizia

Un uomo si avvicina con fare guardingo ad un furgone in sosta, approfitta della distrazione del conducente e gliilNel pomeriggio di ieri, ladi Stato ha tratto in arresto per furto con destrezza un 25enne algerino con precedenti die irregolare sul territorio nazionale.In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare inall’angolo con piazza Guglielmo Pepe, hanno notato un uomo avvicinarsi, con fare guardingo, ad un furgone in sosta; l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché il prevenuto, approfittando della distrazione del conducente, dopo aver aperto la portiera del veicolo, con un gesto repentino ne ha asportato un telefono.I poliziotti, tempestivamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso delasportato poco prima, che è stato restituito al legittimo proprietario.