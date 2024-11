Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 8-14 novembre: al primo posto “Tutta la vita” di Olly

Ancora novità nella top ten delladella settimana dall’8 al 14, stilata da Fimi e Gfk, nella quale assistiamo ad un cambio ai vertici della chart e nuovi ingressi.La top ten si apre con Calmocobra di Tananai, che perde una posizione (in discesa dalla #9) rispetto alla w45, mentre un gradino più in alto ci sono i Cure con il loro Songs Of A Lost World (scendono dalla #2 alla #9), che ha segnato il ritorno di Robert Smith e soci a distanza di sedici anni da 4:13 Dream, anticipato dai singoli Alone ed A Fragile Thing. Rimane stabile alla #8 Dio Lo Sa di Geolier, certificato tre volte disco di platino ed alla #1 dal 7 al 27 giugno 2024. Il prossimo 22il rapper di Scampia pubblicherà Dio Lo Sa – Atto II, mentre dal 19 sarà disponibile il suolibro Per Sempre.