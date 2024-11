Metropolitanmagazine.it - Chi è Rosa Caracciolo, la moglie di Rocco Siffredi: “Io non sono gelosa di lui, semmai il contrario”

, di origine ungherese naturalizzata italiana, non è diventata solo collega ma anchedi: dopo il fatidico incontro nel 1993, la coppia convolò a nozze e dal loro matrimonio nacquero due figli, Lorenzo e Leonardo, rispettivamente nel 1996 e nel 1999. Da oltre 25 anni infatti è accanto all’attore hard e lo sostiene in tutti i suoi progetti. Un passato da modella e un presente da stilista.Il vero nome di, ladiVero nome Rosza Tassi, ladiè nata nel 1972 in un piccolo paesino vicino a Budapest. Promessa dell’atletica, negli anni Novanta ha iniziato a fare la modella e ha vinto il titolo di Miss Ungheria. L’incontro conè arrivato nel 1993 quando lei è approdata a Cannes per svolgere il lavoro di hostess durante gli Hot d’or, i premi dedicati al mondo dei film per adulti.